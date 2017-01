Waarschuwing voor clubs na agressie tijdens Protos Weering

VOETBAL - HZVV en De Weide worden niet uit het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi gezet. Het bestuur heeft besloten beide clubs een waarschuwing te geven.

Zaterdag ontstonden tijdens de halve finaleronde van het toernooi ongeregeldheden tussen supporters van beide clubs. De fans provoceerden elkaar, wat uiteindelijk uitmondde in een duw- en trekpartij . Daarbij is ook een enkele klap uitgedeeld.Het PWZ-bestuur kwam vanochtend samen en heeft besloten dat het opstootje niet ernstig genoeg is voor uitsluiting van beide clubs. Wel krijgen ze een waarschuwing. "We willen wel een signaal afgeven", zegt bestuursvoorzitter Jo Assen."Als dit nog een keer gebeurt, worden de clubs wel uitgesloten van deelname. Verder moeten ze extra stewards meenemen naar hun volgende wedstrijden."HZVV staat zaterdag in de finale van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. De Weide kan die finale bereiken als het woensdag de tussenronde wint.