Live: finale Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi

VOETBAL - Mis niets van de finaledag van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. Onze Club besteedt vandaag de hele dag aandacht aan het meest prestigieuze zaalvoetbaltoernooi van Nederland in Emmen.

Noordscheschut, Dedemsvaart, HZVV, DZOH, SVBO en Nieuw Buinen nemen het tegen elkaar op. Wie de winnaar wordt van de 40e editie en daarmee de opvolger van SC Erica, kunt u live meemaken. Vanaf 11 uur zenden we uit via de livestream hieronder.Vanaf 15.30 uur zenden we de halve finales en de finale, die om 17.00 uur wordt gespeeld, uit op TV Drenthe.