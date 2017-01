Werkstraf voor vernielingen bij klager in Meppel

De mannen zijn veroordeeld tot zestig uur werkstraf (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/MEPPEL – Twee 44-jarige mannen uit Meppel zijn veroordeeld tot zestig uur werkstraf voor openlijke geweldpleging. De mannen vernielden een scooter en een bewakingscamera in hun woonplaats.

De twee gingen in juli 2015 na het stappen naar de woning van een Meppeler die regelmatig klaagt over overlast van uitgaanspubliek. Ze gooiden zijn scooter van een trapje voor de woning en sloegen de camera van de muur.



Een buurtgenoot zag het geweld vanaf zijn balkon. De Meppelers ontkende het geweld in de rechtszaal. Ze beweerden dat de getuige het verkeerd had gezien. De rechter geloofde dat niet.