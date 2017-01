Frits Alberts in race voor Beste Bestuurder kleine gemeente

EXLOO - Wethouder Frits Alberts van Borger-Odoorn is genomineerd voor de titel Beste Bestuurder kleine gemeente. Daarmee kan hij de opvolger worden van burgemeester Ton Baas van Midden-Drenthe, die er vorig jaar met de titel vandoor ging.

Het blad Binnenlands Bestuur houdt ieder jaar een verkiezing voor onder meer de Beste Lokale Bestuurder en de Beste Bestuurder van een kleine gemeente (minder dan 40.000 inwoners)."Het jaar 2017 is nog maar een paar een paar dagen oud en nu heb ik alweer een nominatie. Daar ben ik heel blij mee", lacht Alberts. Hij is de enige Drent die genomineerd is. Hij valt op door zijn betrokkenheid en deskundigheid, meldt het blad op zijn website."Eind 2016 werd Alberts al geëerd met de publieksprijs bij de verkiezing Drents Politicus van het Jaar . Tel daar de nominatie voor beste bestuurder van een kleine gemeente bij op, en de enige slotsom kan zijn dat de kwaliteiten van deze wethouder van Borger-Odoorn door zowel collega-bestuurders als het publiek worden herkend", schrijft Binnenlands Bestuur"Dit was voor mij echt een grote verrassing", zegt Alberts. Hij neemt het op tegen wethouder Jan Burger van Wijk bij Duurstede en wethouder Ilse Saris van Winterswijk. "Die kende ik niet. Ik heb ze even gegoogeld en ik heb er behoorlijke tegenstanders aan, denk ik."Minister Plasterk maakt op 26 januari de winnaars bekend. Aan de titel is geen prijs verbonden, alleen eeuwige roem.