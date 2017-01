Onderwijsminister viert gratis ov mbo'ers in trein naar Meppel

Minister Bussemaker in de trein (foto: Jeppe Oostenga/RTV Drenthe)

MEPPEL - Minderjarige mbo-studenten kunnen vanaf vandaag officieel gratis met het openbaar vervoer naar school.

Ter gelegenheid daarvan nam minister Jet Bussemaker van Onderwijs de trein van Zwolle naar Meppel. De reizigers kregen dan ook een bijzondere omroep in de trein. "Ik ben heel blij dat ik in deze trein mag meerijden met studenten die vandaag voor het eerst een studentenkaart hebben", riep Bussemaker om.



Meer aanmeldingen verwacht

Op dit moment hebben 120.000 studenten recht op een OV-kaart. Vanochtend hadden zo'n 90.000 studenten zich aangemeld. Maar Bussemaker verwacht dat er nog meer aanmeldingen bijkomen.



"Ik verwacht dat zo'n 100.000 meldingen de kaart gaan gebruiken. De studenten in deze trein zeggen ook dat je er veel meer mee kunt doen dan naar school gaan. Je kan er een keer mee naar het museum of naar een concert. Of je kunt andere steden in Nederland ontdekken. Dat zou voor al die 120.000 studenten kunnen gelden. Dus ik denk dat er nog wel heel wat bijkomen de komende tijd.



Handig

Student Peter Hoekstra vond het een verrassing dat Bussemaker in de trein zat. "Ik wist wel dat er een politicus kwam, maar dat het minister Bussemaker is. Dan is toch wel bijzonder."



Hoekstra is blij met de kaart. "Die is voor mij heel erg handig. Het scheelt voor mij een paar honderd euro per maand."