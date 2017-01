'Verkiezingen zijn heel belangrijk voor brigade uit Havelte'

HAVELTE - Het jaar 2017 wordt voor Defensie een spannend jaar. Een nieuw kabinet, een nieuwe missie in de Baltische Staten en de komende weken een grootschalige oefening in Polen, waar Nederland de leiding heeft.

Brigadegeneraal Jan Swillens van de 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte hield dit zijn mannen en vrouwen vanmorgen voor bij de aftrap van het nieuwe jaar. Dat gebeurt traditiegetrouw met een nieuwjaarsloop."De verkiezingen dit jaar zijn heel belangrijk", zegt Swillens. "De regering is uiteindelijk degene die bepaalt waar de krijgsmacht voor wordt ingezet en welk budget ze krijgen. Dat heeft invloed op ons".Inzet van Havelter militairen is er nu in Irak. Die komen binnenkort terug. Een nieuwe officiële missie staat al weer op het programma. Een NAVO-inzet in Estland, Letland en Litouwen. Jan Swillens: "Rond de 150 tot 200 man doen mee aan een nieuwe missie 'Enhanced Forward Presence'. Dat is de NAVO-bijdrage aan de Baltische Staten en daar gaan wij vanuit Havelte aan mee doen".De NAVO wil met deze missie laten zien dat ze de voormalige Sovjetlanden Estland, Letland en Litouwen serieus neemt en wil beschermen tegen de Russen. De drie landen voelen de dreiging van hun buur om weer toegevoegd te worden aan het grote Rusland.2017 is ook het jaar van een grote internationale oefening in Polen. Vanmorgen zijn de eerste militairen naar Polen vetrokken om de oefening voor te bereiden. "In februari doen we mee aan een grote oefening met zo'n 4.000 man. Er doen vijf verschillende landen mee. Wij hebben daarin de leiding". Een grote operatie volgens Swillens.Maar het jaar begin je feestelijk. En dus stonden chocolademelk, oliebollen en appelflappen klaar om de heren en dames na afloop van de run weer wat energie te geven.