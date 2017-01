Meppelers klagen over grof vuil bij ondergrondse containers

Grofvuil bij de afvalcontainers (foto: RTV Drenthe)

MEPPEL - Inwoners van de gemeente Meppel klagen over het vele grofvuil dat door plaatsgenoten wordt achtergelaten bij de ondergrondse vuilcontainers in de gemeente.

Steeds vaker wordt overbodig huisraad en ander grof vuil bij de containers in de verschillende woonwijken achtergelaten.



De ondergrondse containers die in 2015 in Meppel, Nijeveen en Rogat zijn geplaatst, zijn alleen bedoeld voor restafval.



Voor het storten van grof vuil kunnen de inwoners van de gemeente Meppel sinds afgelopen najaar terecht bij het Afvalbrengstation van buurgemeente Westerveld in Havelte.



Daarvoor had Meppel een eigen afvalbrengstation, maar dat is door de ROVA gesloten.