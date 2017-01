Meppeler bestraft voor drugsbezit

De man is gestraft voor het bezit van cocaïne (foto: pixabay.com)

ASSEN - Een 21-jarige man uit Meppel is voor drugsbezit veroordeeld tot een werkstraf van zeventig uur.

Hiervan is dertig uur voorwaardelijk. De man moet een behandeltraject ondergaan en van de drugs afblijven.



Eigen gebruik

De Meppeler werd in juni en juli tweemaal in de discotheek Lord Nelson in Meppel betrapt op cocaïnebezit. Hij had in totaal ruim 15 gram in zijn zakken. Voor eigen gebruik en om te delen met vrienden, zei de man.



Vormfout

De officier eiste een werkstraf van zeventig uur, met daarbovenop een voorwaardelijke celstraf van vier weken. De rechter verlaagde de straf, omdat de Meppeler tijdens de aanhouding niet werd verteld dat hij het recht had om te zwijgen. De politie is daartoe wel verplicht. Deze vormfout leverde de man een lagere straf op.