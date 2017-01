Vrouw vernielt auto buurvrouw en krijgt werkstraf

De vrouw kreeg dertig uur werkstraf (foto: pixabay.com)

ASSEN/DARP - Een 48-jarige vrouw uit Darp is voor het vernielen van de auto van een buurvrouw met wie ze ruzie had, veroordeeld tot een taakstraf. Ze moet dertig uur werken en een schadevergoeding van ruim driehonderd euro betalen.

In afwachting van de thuiskomst van haar buurvrouw, verstopte de vrouw zich achter een boom. Toen de buurvrouw na een tijdje kwam aan rijden en haar auto parkeerde, kwam ze tevoorschijn. Ze rende naar de geparkeerde auto en sloeg erop los met een stok, terwijl het slachtoffer nog in de auto zat.



In 2014 is de 48-jarige vrouw al eens veroordeeld voor het bedreigen van haar buurvrouw. Dat ze de auto van de vrouw heeft vernield, ontkende ze in de rechtszaal. Maar het slachtoffer heeft haar herkend en de rechter vond dat er genoeg bewijs is.