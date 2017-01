Ruiten ingeslagen van auto in Coevorden

De auto stond aan de Botersteeg in Coevorden (foto: Google Streetview)

COEVORDEN - In Coevorden is in de nacht van zaterdag op zondag een auto vernield.

Dat meldt de politie Zuidoost-Drenthe op Facebook. Een onbekende heeft de ruiten van de auto ingeslagen. De wagen stond geparkeerd aan de Botersteeg, direct achter een horecagelegenheid. Of er ook iets uit de auto is gestolen, is niet bekend.



De vernieling werd gepleegd tussen half twee en twee uur 's nachts. De politie hoopt dat mensen die iets hebben gezien, zich melden.