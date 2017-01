Mark Sluiter uit Meppel is tijdelijk voorzitter D66 Drenthe

MEPPEL - Mark Sluiter is voorlopig de nieuwe voorzitter van D66 Drenthe.

De inwoner van Meppel vult tijdelijk de vacature in die is ontstaan nadat Henk Pragt in december is geïnstalleerd als lid van de Provinciale Staten van Drenthe.Voor een definitieve invulling van de functie van voorzitter houdt D66 Drenthe een verkiezing onder de leden.De partij zoekt naast een nieuwe voorzitter van het regiobestuur ook nog een nieuwe penningmeester en een algemeen bestuurslid.