Held die Hendri Venema van SV Twedo reanimeerde is gevonden

VOETBAL - De held waar voetbalclub SV Twedo uit Nieuw-Amsterdam/Veenoord naar op zoek was, is gevonden. Het gaat om Arjan Bisschop uit Noordscheschut.

Bisschop reanimeerde voetballer Hendri Venema (25), die anderhalve week geleden een hartstilstand kreeg tijdens het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi.Bestuurslid van SV Twedo, Alof Boxem, wilde de man bedanken voor zijn daadkrachtige optreden. "Die man heeft echt geweldig werk geleverd. Hij is een held. Hij nam de leiding en bleef zo ongelooflijk kalm."Bisschop wil niet in de belangstelling staan, laat Alof Boxem weten. "Hij ziet het als zijn plicht en hoeft om die reden niet in the picture te staan." Bisschop werkt als leidinggevende op de Spoedeisende Hulp van onder andere het ziekenhuis in Hardenberg. Boxem zal de familie van Hendri Venema inlichten. "Zij willen Bisschop gepast danken."Voetbalclub SV Twedo was sinds het voorval met Hendri Venema op zoek naar de held die zo daadkrachtig handelde. Op de Facebookpagina van 'Onze Club' hebben veel mensen mee gedacht.