Omgeving Odoornerveen heeft weer stroom, Ruinen nog niet

Een busje van Enexis (foto: Enexis)

ODOORNERVEEN/RUINEN - In de omgeving van Odoornerveen en Eeserveen zaten vanmiddag zo'n 1.450 huishoudens zonder stroom.

"De storing ontstond door graafschade. We kregen om 13.45 uur de melding uit Eeserveen", laat een woordvoerder van Enexis weten. "We hadden het aantal klanten zonder stroom al snel teruggebracht naar driehonderd. Daarna hebben we de rest ook weer voorzien van stroom. Rond 15.10 uur was de storing weer verholpen."



Ook in Ruinen was een stroomstoring. Daar zitten nog vier huishoudens zonder stroom. "De monteur is erheen. De omvang van die storing was minder groot, maar blijft wel vervelend voor die mensen."