Red Giants verliest opnieuw jongeling met zware blessure

Basketballer Paetzhold scheurde zijn achillespees af (foto: pixabay.com)

BASKETBAL - Basketballer Lennard Paetzhold staat langdurig buitenspel. De speler van het Meppeler Red Giants heeft tijdens de training zijn achillespees afgescheurd.

De guard die overkwam van eredivisionist Aris Leeuwarden, was hersteld van een schouderblessure. Vanwege overschrijvingen had hij nog maar drie competitieduels gespeeld voor de basketballers uit Meppel.



Paetzhold wordt komende week aan zijn achillespees geopereerd. Daarna wacht hem een revalidatieperiode van zeker vier tot zes maanden. Paetzhold is de tweede jonge speler van Red Giants die dit seizoen ernstig geblesseerd raakte. Eerder dit seizoen scheurde Boris Egelie een kruisband in zijn knie af.