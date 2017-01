Man raakt gewond bij omzagen boom in Amen

AMEN - Bij zaagwerkzaamheden in het bos achter Amen is vanmiddag een man gewond geraakt.

Het gaat om een 59-jarige Assenaar. Meerdere politieauto's gingen naar Amen toe om de man te zoeken.Het slachtoffer is met meerdere beenbreuken naar het ziekenhuis in Assen gebracht. Wat er misging tijdens het zagen, is niet bekend.Het is het tweede zaagongeluk in korte tijd. Vrijdag raakten twee mannen gewond bij het omzagen van een boom in Emmen. Een deel van de boom kwam op de mannen terecht.