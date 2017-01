Rijksvastgoedbedrijf past in rechtbank Assen: verhuizing bijna rond

ASSEN - De komst van het Rijksvastgoedbedrijf naar de rechtbank Assen is bijna rond. Volgens een haalbaarheidsonderzoek passen de 175 rijksambtenaren in het rechtbankgebouw en moet de zaak alleen financieel nog rondgemaakt worden.

Burgemeester Marco Out zei in zijn nieuwjaarsrede vanmiddag dat er nog hard aan gewerkt wordt. "Maar ik kan wel zeggen dat het er goed uitziet voor Assen. Ik hoop binnenkort met meer nieuws te komen."De huisvesting van het Rijksvastgoedbedrijf als medehuurder van het rechtbankgebouw moet de rechtspraak in Assen voor de komende jaren veiligstellen. Zonder extra huurders kan het rechtbankgebouw financieel niet uit.Er zijn te veel lege plekken, waardoor ook de rechtszittingen in Assen in gevaar kwamen. Sluiting van het gebouw dreigde, waardoor de rechtspraak naar Groningen zou verdwijnen. De Tweede kamer stak daar in 2015 een stokje voor, onder de voorwaarde dat er wel een oplossing zou komen voor de leegstand in de rechtbank.Vorig jaar september schatte burgemeester Out de kans op de komst van het Rijksvastgoedbedrijf al positief in. Maar er moest nog wel een haalbaarheidsonderzoek komen, onder meer om te kijken of alle noordelijke medewerkers van de rijksdienst wel in het gebouw zouden passen.Dit onderzoek is nu klaar. Wel zal er verbouwd moeten worden. Wanneer de zaak definitief wordt beklonken, is nog onduidelijk. "Maar het voelt heel goed", aldus Out.Het Rijksvastgoedbedrijf is de vastgoedorganisatie van de rijksoverheid, die gebouwen beheert zoals gevangenissen, rechtbanken en musea. Op dit moment zitten de ambtenaren verspreid over verschillende kantoren in Groningen, Zwolle en Havelte. De organisatie wil het werk in het Noorden graag concentreren op één plek.