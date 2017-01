Geen zin in de nieuwjaarsborrel van de familie? Zo kan het ook

ROSWINKEL - Heeft u geen zin in de nieuwjaarsborrel van de familie? Wellicht kunt u dan eens de nieuwjaarstraditie van de familie Hullegie uit Roswinkel overwegen.

Ik vind het leuker om mensen wat te laten doen in plaats van dat ze de hele tijd bij elkaar zitten. Joke Hullegie

Joke Hullegie verzint tijdens de borrel elk jaar een opdracht voor de hele familie.Joke Hullegie bedacht dit jaar dat de familie genoeg mensen bij elkaar moest zoeken voor een foto met daarop precies 2017 leeftijdsjaren. Na wat aarzeling en gemopper ging de familie aan de slag. "Dit is typisch Joke. Die wil altijd iets doen, die kan niet stilzitten", zegt oudere broer Herman Hullegie.De familie krijgt anderhalf uur voor de opdracht en komt een heel eind. Uiteindelijk staan er naast de familie zo'n twintig andere mensen op de foto, maar niet precies 2017 levensjaren. De opdracht is dus eigenlijk niet gehaald. "Toch ben ik tevreden. Iedereen heeft zijn best gedaan en ik heb allemaal nieuwe mensen leren kennen. Hartstikke leuk", zegt Joke Hullegie.Vorig jaar had Joke het bier voor de familie verstopt onder grote blokken hout. De familie kreeg toen pas wat te drinken nadat het eerst het hout was gekapt. "Uiteindelijk doet toch iedereen mee want anders ben je een spelbreker en dat wil je niet", zegt jongere broer Antoon Hullegie.