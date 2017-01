Nog altijd conflict tussen Scholten Cycling en verzekeraar over schadegeld na diefstal

DALEN - Marthijs Wegdam van Scholten Cycling in Dalen is nog geen steek verder gekomen met verzekeraar Interpolis. Wegdam en Interpolis hebben een conflict, omdat de verzekeraar geen schadegeld wil uitkeren na de diefstal van fietsen.

Bij de diefstal eind september werden vijftig fietsen gestolen. De inbrekers maakten een gat in het dak en wisten zo de fietsen te stelen. De schade bedraagt meer dan 200.000 euro. Schade die, zoals het er nu uitziet, niet wordt uitgekeerd.Sindsdien verwijst Interpolis naar de tussenpersoon, Rabobank Emmen-Coevorden. De bank wil niet uitkeren omdat de beveiliging op de bovenverdieping niet op orde zou zijn. "Onzin", reageert Wegdam. "Interpolis heeft hier elk jaar de controle gedaan en er is nooit een opmerking gemaakt dat er op de bovenverdieping camera's zouden moeten hangen."Rabobank Emmen-Coevorden wil niet reageren. "Wij doen geen uitspraken over individuele zaken."Wegdam voelt niet serieus genomen. "Er is in de afgelopen tijd niemand van Interpolis geweest om de situatie te bekijken. Ja, de directeur Bedrijven van Rabobank Emmen-Coevorden, mijnheer Klitsie. Maar aan medeleven heb ik niets."Interpolis is wel langsgeweest bij het beveiligingsbedrijf van Wegdam. "Waarom komen ze dan hier niet langs? Daar begrijp ik niets van."Wegdam heeft de Rabobank en Interpolis laten weten dat hij een advocaat op de zaak heeft gezet. "Rabobank Emmen-Coevorden zegt tegen mij dat ze wachten op onze stukken", briest Wegdam. "Ze verliezen op deze manier een heel goede klant."