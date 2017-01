Onderzoek naar dodelijk ongeluk A37 nog niet klaar

HOOGEVEEN - Er is nog altijd onduidelijkheid over de oorzaak van het dodelijke ongeluk op de A37 bij Hoogeveen van eind december. "Het onderzoek loopt nog", laat de politie weten.

"De uitslag van bijvoorbeeld de alcoholtest laat nog op zich wachten", aldus een woordvoerder. "Een duidelijke oorzaak hebben we nog niet."Eind december kwam op de A37 een 43-jarige man uit Hoogeveen om het leven. De man werd door een 82-jarige kennis gebeld, die langs de snelweg was gestrand. Toen het slachtoffer hulp bood, werd hij aangereden door een 50-jarige man uit Elim.De man uit Elim botste op de wegafzetting en reed de Hoogevener aan. Hij wordt formeel gezien als verdachte.De politie onderzoekt ook of de wegafzetting van het eerdere ongeluk duidelijk genoeg is geweest. Ook daar kon de politie nog niets over zeggen.