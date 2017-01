Kopperprent van 17-jarige ontwerpster uitgereikt in Meppel

Ontwerpster Bente Enninga (l) geeft een Kopperprent aan Minister van Onderwijs Jet Bussemaker. (foto: Jeppe Oostenga / RTV Drenthe) De Kopperprent van 2017 (foto: Jeppe Oostenga / RTV Drenthe)

MEPPEL - Het is een oude traditie: Koppermaandag. In de grafische wereld de eerste dag van het nieuwe werkjaar. En bij die eerste dag hoort de Kopperprent.

Burgemeester Richard Korteland mocht dit jaar de eerste Kopperprent in ontvangst nemen. Maar hij moest die eer delen met Minister van Onderwijs Jet Bussemaker.



Toevallig in Meppel

De minister was vandaag in Meppel om aandacht te vragen voor iets heel anders: de gratis ov-kaart voor minderjarige MBO-studenten. Maar toch is dat wel de link, want de Kopperprent is dit jaar ontworpen door een 17-jarige student Mediavormgeving.



Speciaal

"Ik ben wel heel trots", zei die student Bente Enninga bij de uitreiking. En bij de gewetensvraag wat nou specialer was; een prent voor de burgemeester of voor de minister, kwam "toch wel de minister, denk ik" als antwoord.



Thema

Ieder jaar heeft de Kopperprent een thema, en dit jaar is dat 'Spot the break in the pattern'. Dat slaat op de veranderingen in de grafische industrie. Ontwerpster Bente heeft die veranderingen vormgegeven. "Alle dingen die je ziet, zie je tegenwoordig door de bril van internet. En dat is toch een grote verandering."



Zeefdruk

Over verandering gesproken; de studente merkte tijdens de voorbereidingen al dat er het nodige is veranderd. "De prent heb ik helemaal ontworpen op de computer. Maar het museum heeft hem als zeefdruk afgedrukt. Dat kende ik helemaal niet, had ik nog nooit van gehoord."



Boekbindcentrum Echten

Niet alleen in Meppel is het koppermaandag: ook in Echten. Boekbindcentrum De Hummelhoeve maakt ook sinds jaar en dag een kopperprent. Traditiegetrouw wordt de prent al jaren lang overhandigd aan de burgemeester van de Wolden.



Traditiegetrouw gaat een select gezelschap van zo’n veertig mensen na uitreiking van de prent de zogeheten koppermaaltijd nuttigen.

