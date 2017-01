File door gekantelde vrachtwagen op A28

Overal in de bosjes liggen de producten (foto: Persbureau Meter)

BEILEN - Een gekantelde vrachtwagen veroorzaakt een file op de A28 tussen Beilen en Spier in de richting van Assen.

De vrachtwagen vervoerde levensmiddelen, waaronder een grote hoeveelheid Maggi-producten. De goederen liggen nu verspreid in de bosjes tussen de parallelweg en de snelweg.



Het is niet duidelijk hoe de vrachtwagen in de berm is beland en of iemand gewond is geraakt.