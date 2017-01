Tweede verdachte aangehouden voor mishandeling in Emmen

Een tweede verdachte is aangehouden (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een mishandeling in Emmen van afgelopen weekend.

"We hebben hem gisteren aangehouden", laat de politie weten. De identiteit van de verdachte is niet bekend.De mishandeling was zaterdagnacht voor een horecagelegenheid aan de Matissepassage. "Twee mensen zouden daar klappen hebben gekregen." Een 34-jarige man uit Emmen werd eerder al aangehouden.