Veel reacties na oproep voor een maatje voor eenzame Ben (89) uit Annen

Ben van Zanten uit Annen (foto: Petra Wijnsema / RTV Drenthe)

ANNEN - Annelies van Zanten uit Annen heeft veel reacties gekregen op haar Facebook-oproep. Ze vroeg om een maatje voor haar 89-jarige vader Ben.

"Het bericht is ongeveer 500 keer gedeeld. Verder krijgen we vooral ook heel veel positieve reacties van mensen die het leuk vinden, maar ook zijn er wel een paar reacties van vrouwen die wel een maatje zouden kunnen worden voor mijn vader", vertelt ze.



Romantiek niet het doel

Annelies plaatste de oproep 'Bioloog zoekt vrouw' op 30 december op Facebook. De titel dekt de lading niet, want Ben van Zanten is niet op zoek naar een romantische relatie. Zijn vrouw heeft Alzheimer en zit in een verpleeghuis. Zelf heeft hij een visuele beperking waardoor hij moeilijk alleen de deur uit kan.



"Ik woon nu bij mijn dochter en haar gezin in huis en dat is allemaal prima. Alleen 's avonds voel ik mij nogal eens alleen," zegt Van Zanten. Hij zoekt iemand met wie hij eens naar een klassiek concert kan gaan of waar hij regelmatig een wandeling mee kan maken.



40 procent eenzaam

Annelies van Zanten vermoedt dat de enorme stroom aan reacties komt doordat de oproep voor haar vader een maatschappelijk probleem aanstipt.



Volgens GGD-onderzoeker Willem Jan van der Veen gaat het om ongeveer 40 procent van de Drentse ouderen die zich in meerdere of mindere mate eenzaam voelt.



"Dat hangt samen met een slechter wordende gezondheid, verminderde mobiliteit en de veranderde sociale omgeving, zoals een partner die wegvalt," zegt Van der Veen.



Omgeving kan helpen

Volgens Van der Veen rust er nog een taboe op het uitkomen voor je eenzaamheid. "De omgeving kan al veel doen door een luisterend oor te bieden en door een oplossing te bieden voor praktische problemen, zoals vervoer naar plaatsen waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten," aldus Van der Veen.