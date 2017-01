Dief moet naar psychiatrische kliniek

De man moet een psychiatrisch ziekenhuis in (foto: pixabay.com)

GRONINGEN/ASSEN - Een 36-jarige man zonder woon- of verblijfplaats moet voor diefstal uit de Hema in Assen geen straf krijgen, maar rechtstreeks het psychiatrische ziekenhuis in.

Zo luidde de uitspraak van de rechtbank in Groningen vandaag. De man stal in november van vorig jaar brood, een yoghurtdrankje en filet americain uit een Hema-filiaal aan het Koopmansplein in Assen.



De man nam op 21 november de trein van Utrecht naar Assen. Eenmaal in Drenthe had hij honger en griste hij de maaltijd uit de schappen van de winkel. Toen hij werd betrapt wilde hij wel betalen. Maar de man had geen geld op zak.



De man, die in het zuiden van het land de status veelpleger heeft, zit inmiddels veertig dagen vast. Volgens deskundigen kampt hij met psychiatrische problemen, zoals schizofrenie. De man is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. Eerder kreeg de reizende dief de ISD-maatregel opgelegd. Maar ook in de inrichting voor veelplegers weigerde de man alle medewerking.