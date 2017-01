'Storm in een glas water, maar dit doe je niet tijdens een sporttoernooi'

VOETBAL - "Ik ben zeker opgelucht. We weten van de organisatie dat men vrij strenge maatregelen neemt bij gedrag dat niet past bij zo'n toernooi." Dat zegt Klaas van der Laan, voorzitter van vv De Weide.

Zaterdag ontstonden tijdens het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi ongeregeldheden tussen supporters van De Weide en HZVV. Het bestuur van van Protos Weering besloot beide clubs een waarschuwing te geven en ze niet uitsluiten. "Ik vond de berichtgeving wel wat overtrokken, in verhouding tot wat er gebeurd was", vertelt Van der Laan."Vanavond spreken we de mensen die hierbij betrokken waren", vervolgt hij. "We willen duidelijkheid maken dat hun aanwezigheid even niet op prijs wordt gesteld. Maar er was geen sprake van een massale vechtpartij, zoals werd gesuggereerd." De club stuurt woensdag extra stewards mee wanneer De Weide weer een wedstrijd speelt.Johan Massier, voorzitter van HZVV, had ook niet verwacht dat ze uitgesloten zouden worden. "Het is een beetje opgeklopt, eigenlijk was er niet zoveel gebeurd. Supporters hebben elkaar over en weer uitgedaagd, zoals dat hoort bij zo'n toernooi", reageert hij."Een paar supporters hebben elkaar opgezocht", vervolgt Massier. "Tussen een enkeling van De Weide en HZVV kwam het tot een handgemeen. Er werd gesuggereerd dat men met elkaar op de vuist wilde gaan, maar daar was absoluut geen sprake van."Massier vindt het incident een storm in een glas water. "Maar ik betreur het natuurlijk wel, want het is een prachtig toernooi. Dat willen we graag zo houden." Ook HZVV gaat in gesprek met de betrokkenen. "Aanstaande zaterdag is hij wat ons betreft niet welkom. Deze persoon heeft een grens overschreden. Dat is voor ons onacceptabel, dit doe je niet tijdens een sporttoernooi."HZVV neemt, net als De Weide, extra stewards mee naar de eerstvolgende wedstrijd.