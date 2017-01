Ondernemers in Beilen stemmen voor bruistaks

BEILEN - De Bedrijven Investeringszone (BIZ) voor de centrumondernemers in Beilen komt er. Ruim tachtig procent van de ondernemers heeft voor het plan gestemd.

Dat laat de ondernemersvereniging vanavond weten.De ondernemers gaan nu gezamenlijk een euro per dag betalen om het centrum levendig te houden.De Bedrijven Investeringszone, ook wel de bruistaks genoemd, is een gezamenlijk potje waar alle ondernemers een bijdrage aan leveren. Met het geld wordt bijvoorbeeld de sinterklaasintocht bekostigd, maar ook de kerstversiering en bloembakken.De bruistaks werd eind 2015 afgeschaft, omdat er te weinig draagvlak onder ondernemers was. Ondernemers betaalden jaarlijks tussen de 350 en 850 euro per jaar, afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Zo werd er in totaal 50.000 euro binnengehaald om het centrum op te leuken.Marc Bosscha, voorzitter van de ondernemersvereniging in Beilen, liet eerder weten dat de afschaffing van het gezamenlijke potje een enorme domper was voor het centrum van Beilen.