Brand bij carnavalsvereniging in Zwartemeer

Tijdens de bouw van de wagen ging het mis (foto: Van Oost Media)

ZWARTEMEER - Tijdens voorbereidingen voor carnaval is vanavond brand uitgebroken in een schuur bij een carnavalsvereniging in Zwartemeer.

De leden van de vereniging waren in de schuur bezig met de bouw van een praalwagen voor de optocht. Tijdens de werkzaamheden vloog een deel van de wagen in brand.



De brandweer kon de schade van het vuur beperken.