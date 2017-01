Brand op terrein van Europark in Coevorden

EVI in Coevorden (foto: Van Oost Media)

COEVORDEN - Op het Europark in Coevorden brak vanavond brand uit. De brand woedde bij een betonbedrijf op het terrein van afvalverbrander EVI.

Daarbij zou volgens getuigen iemand gewond zijn geraakt, maar de directeur van EVI zegt dat daar geen sprake van is. De brand ontstond volgens hem in een aandrijfmotor van een transportband. Die band is voor de helft weggebrand. Er ontstond daardoor veel rook.



De brandweer van het Duitse Emlichheim rukte uit om de brand te blussen. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is niet duidelijk.