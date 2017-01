TT Circuit voor het eerst podium van internationale studentenrace

Paul Sieljes van Formula Student Netherlands, met voorbeelden van de raceauto's (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe) Formula Student Netherlands houdt internationale studentenrace voor het eerst op TT Circuit Assen (foto: FSN)

ASSEN - Het TT Circuit is medio juli vier dagen lang het podium voor een grote internationale studentencompetitie. Zo'n 1500 studenten komen naar Assen met hun zelfontworpen raceauto, waaraan ze een jaar werken.

Zo'n veertig tot vijftig teams doen mee aan deze eerste Nederlandse editie van de Student Formula-competitie.



De internationale racecompetitie met studenten van hogescholen en universiteiten bestaat al twintig jaar. Over de hele wereld zijn er 700 raceteams met in totaal 35.000 studenten.

In Europa strijkt het racecircus onder andere neer op circuits als de Hockenheimring in Duitsland, Silverstone in Engeland, en het Circuit de Catalunya in Barcelona.



'TT Circuit legendarische status'

Organisator Paul Sieljes van TILT Works vond voor de Nederlandse editie het TT Circuit in Assen de uitgelezen plek. "Als je het hebt over racerij en snelheid, dan heb je het natuurlijk over Assen. Dat heeft in de racewereld een legendarische status", zegt Sieljes.

De oud-Groningse student maakte zelf enkele jaren deel uit van een Formula-team van de Hanzehogeschool. "We kwamen overal in Europa, maar helemaal niet in Nederland. Dat willen wij nu veranderen met ons evenement Formula Student Netherlands op het TT Circuit."



Niet alleen race telt

Het evenement wordt gehouden van 17 tot en met 20 juli en is meer dan autoracen alleen. De studententeams zijn multidisciplinair, zo vertelt Sieljes. "Sommige studenten ontwerpen en bouwen de raceauto, die zijn dus puur technisch bezig. Anderen zijn actief op het gebied van verkoop, marketing en management, en weer andere studenten houden zich bezig het juridische en financiële terrein."



Volgens Sieljes moet het team alles zelf regelen. "Ze beginnen eigenlijk met een leeg vel. En als één bedrijf werken ze een jaar lang aan dit raceproject naast hun studie."



Elektrische bolides

De raceauto's zijn volgens Sieljes veelal elektrisch aangedreven prototypes. "Zie het maar als mini-Formule-1 wagens", zegt Sieljes. En de raceteams gaan op meerdere fronten met elkaar de strijd aan. Dat gebeurt zowel op de baan als op een presentatiescherm.



"Het verantwoorden van het business model, de kosten en het design zijn namelijk ook van belang, naast het rijden op het befaamde TT Circuit", aldus Sieljes. Verder spelen duurzaamheid en innovatie een belangrijke rol. "Er zijn auto's bij die volledig van biologisch afbreekbaar materiaal worden gemaakt."



Voorzichtig beginnen

Met de eerste Nederlandse editie van de Formula Student competitie, wil Sieljes voorzichtig beginnen. "Komende zomer gaan we van start met zo'n veertig tot vijftig teams. Maar in 2019 willen we naar 120 teams. Zo groot is de internationale competitie wel, maar die meteen allemaal naar Assen halen, is te risicovol."



Het evenement is alle vier dagen gratis toegankelijk. Sieljes verwacht zo'n drieduizend toeschouwers voor de eerste keer.

Door: Margriet Benak