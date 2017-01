PvdA past verkiezingsprogramma aan voor soepeler kinderpardon

EMMEN/DEN HAAG - De noordelijke PvdA'ers die eind vorig jaar met hun landelijke lijsttrekker Lodewijk Asscher in gesprek gingen over een soepeler kinderpardon zijn blij. De PvdA past namelijk haar verkiezingsprogramma aan om ruimte te maken voor een soepeler kinderpardon.

Die verruiming moet volgens de partij recht doen aan het internationaal kinderrechtenverdrag en moet misbruik tegengaan. Komend weekend wordt die wijziging voorgelegd aan de partijleden.In december stemde de PvdA in de Tweede Kamer nog tegen een motie over de versoepeling van het kinderpardon. Het kinderpardon is een regeling die ervoor zorgt dat kinderen van ouders die als vluchteling naar Nederland zijn gekomen onder bepaalde voorwaarden een verblijfsvergunning kunnen krijgen. De PvdA wil nu dat die voorwaarden toch worden versoepeld.Een van de strijders voor een ruimhartiger beleid voor vluchtelingenkinderen is Raymond Wanders uit Emmen. "Wij als PvdA'ers in het Noorden zijn blij dat we ook landelijk in ons verkiezingsprogramma duidelijk stelling nemen als het gaat om het kinderpardon en het beschermen van kwetsbare kinderen", zegt de fractievoorzitter van de PvdA in Emmen.Wanders zette zich eerder in voor Samira (9). Zij dreigde met haar ouders, broertje en zusje te worden uitgezet naar Afganistan. Zij kon daardoor thuis Kerst vieren, in afwachting van een permanente oplossing. Ze heeft nog geen verblijfsvergunning gekregen.