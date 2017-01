Oorzaak hartstilstand Hendri Venema (sv Twedo) bekend: operatie volgt

VOETBAL - Opluchting bij sv Twedo-speler Hendri Venema, die vorige week dinsdag tijdens het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi werd getroffen door een hartstilstand. Uit de scan in het Medisch Spectrum Enschede bleek dat er een vernauwing zit in zijn kransslagader. Na een bypass-operatie kan de revalidatie beginnen.

"Ik ben echt blij", laat Venema weten. "Er is nu een oplossing en ook een oorzaak."Het is nog niet duidelijk wanneer de 25-jarige voetballer onder het mes moet. "Het enige dat ze me verteld hebben is dat de operatie in Leiden wordt uitgevoerd. Morgen ga ik vanuit Enschede weer terug naar het Scheper Ziekenhuis in Emmen en dan is het wachten tot de operatie."Het laatste wat Venema zich kan herinneren voordat hij wegviel, morgen precies twee weken geleden, zijn de dingen die hij deed op Tweede Kerstdag. Van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi weet hij helemaal niets meer. "Nee, ik heb van horen zeggen dat ik scoorde en naar de kant wilde lopen en op de grond viel." Venema is dankbaar voor de mensen die hem hielpen op de vloer, waarbij de verzorgers van Twedo en Hoogeveen en ook zijn eigen moeder geweldig werk verrichtten. "Het gebeurde op de best mogelijke plek. Als dit op het trainingsveld was gebeurd, was het misschien heel anders afgelopen."Sinds zondagavond ging heel Drenthe op zoek naar de man die Venema reanimeerde. SV Twedo had, tot gisteren, tevergeefs een zoektocht gehouden. Dankzij facebook werd de held van de avond toch gevonden. Het gaat om Arjan Bisschop uit Noordscheschut.Bisschop wil niet in de belangstelling staan, laat Alof Boxem, bestuurslid van SV Twedo, weten. "Hij ziet het als zijn plicht en hoeft om die reden niet in the picture te staan." Bisschop werkt als leidinggevende op de Spoedeisende Hulp van onder andere het ziekenhuis in Hardenberg. Boxem zal de familie van Hendri Venema inlichten. "Zij willen Bisschop gepast danken."