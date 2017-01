Badjeck overtuigt niet in oefenduel FC Emmen

Cedric Badjeck

VOETBAL - FC Emmen heeft de tweede en laatste oefenwedstrijd in de winterstop verloren. SV Meppen, de koploper van de Duitse Regionalliga Nord, won met 0-1. Bij FC Emmen speelde proefspeler Cedric Badjeck één helft mee, maar wist niet echt te overtuigen.

Morgen neemt de technische leiding van FC Emmen een beslissing over de Excelsior-aanvaller. De verwachting is dat de zoektocht naar een aanvallende versterking wordt verlengd. "Misschien besluiten we wel om nog te wachten op een buitenkansje. We hebben nog drie weken in deze transferperiode en we hebben wat lijntjes uitstaan bij diverse eredivisieclubs", aldus Emmen-trainer Dick Lukkien.



'Seizoen afmaken met huidige spelersgroep kan ook'

Lukkien sluit ook niet uit dat er in de winterstop niets gebeurt. "Laat ik heel duidelijk zijn: ik ben ervan overtuigd dat we deze spelers ook de play-offs gaan halen."



Tevreden over het eerste uur

Lukkien was na afloop van het oefenduel tegen SV Meppen tevreden over het eerste uur. Verdedigend stond het prima, alleen echte kansen dwongen de Emmenaren niet af. De enige treffer van de wedstrijd viel zo'n tien minuten voor tijd.



Patrick Posipal, de kleinzoon van Jupp Posipal die in 1954 met West-Duitsland wereldkampioen werd, werd de matchwinner. De aanvaller van SV Meppen profiteerde van een foutje van Youri Loen, die het laatste half uur centrale verdediger was. Hij verving Josimar Lima, omdat Tim Siekman niet beschikbaar was vanwege een lichte blessure.



Wie wordt de tweede spits?

FC Emmen startte tegen Meppen overigens niet met de opstelling waarmee de ploeg vrijdag zal beginnen tegen Jong Ajax. "Nee, ik wil gewoon iedereen speelminuten laten maken", licht Lukkien toe.



Hoe de oefenmeester vrijdag zal starten is dan ook nog onduidelijk. De invulling van de keeper, verdedigers en middenvelders lijkt wel duidelijk. Ook Cas Peters is onomstreden. Grote vraag is dus nog: wie wordt de tweede spits naast Peters? Viktor Maier of Rogier Krohne?



Opstelling

FC Emmen: Telgenkamp; Aslan, Bakker (46. Wielink), Lima (61. Loen), Fleuren, Mannes (46. Klok), Bos (61. Scheper), Türk (85. Mulder), Kallon (61. Olijve), Huisman (46. Badjeck), Krohne (61. Peters).

