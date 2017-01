Krokettenechtpaar grijpt naast Nederlandse titel

In 2016 won het echtpaar de Drentse titel (foto: archief RTV Drenthe)

NIEUW-WEERDINGE - Ze werden met hun kroketten de meest markante horecaondernemers van Drenthe. Toch kwamen Rien en Edel Prinsen uit Nieuw-Weerdinge vanavond tekort voor de Nederlandse titel.

Dat werd vanavond duidelijk tijdens de Horecava in de RAI in Amsterdam.



Het stel zat vanmiddag opgetuigd te wachten op de uitreiking. "Ja, ik zit nu in smoking en ik ben een half uur bezig geweest met mijn vlinderstrikje. Dat lukte niet, want ik heb nog nooit zo'n ding in mijn hand gehad, maar hij zit nu", vertelde Prinsen vanmiddag op Radio Drenthe.



Meest markante van Drenthe

Het stel won de prijs van meest markante horecaondernemer van Drenthe door onder meer de eigenzinnige kroketten. Maar dat is niet het enige. zegt Rien Prinsen. "Het gaat erom hoe je met je producten omgaat, hoe je met je klanten omgaat. Het is het totale plaatje hoe je als persoon overkomt."



Cafetaria Prinsen

Beide 'snackkoks' hebben al aardig wat bijzondere snacks weten te produceren, zoals broccoli- en bloedworstkroketten. "Ze noemen het kroketten van sterrenniveau en dat is al aardig erkend in de omgeving", grapt Rien Prinsen.



Zo staan er in het assortiment dertig soorten kroketten en 38 soorten patatgerechten. Rien en Edel noemen hun zaak dan ook niet gewoon een snackbar, maar een snackspeciaalzaak.



De prijs voor meest markante horecaondernemer wordt uitgereikt door de Koninklijke Horeca Nederland. De titel ging uiteindelijk naar Michiel van der Eerde en zijn team, van restaurants Baut en C in Amsterdam.