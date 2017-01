Noordenveld roept 2017 uit tot jaar van de democratie

Bewoners kunnen invullen wat democratie voor hen betekent (foto: Marjolein Knol/RTV Drenthe) Burgemeester Smid houdt de nieuwjaarstoespraak (foto: Marjolein Knol/RTV Drenthe)

RODEN - ”Sociale media geven lang niet altijd een betrouwbaar beeld van de werkelijkheid.” Dat zei burgemeester Klaas Smid gisteravond tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Noordenveld.

De burgemeester uitte kritiek op het gebruik van sociale media en roept 2017 uit tot jaar van de democratie. Er gebeuren volgens Smid veel positieve dingen in zijn gemeente. Zo is Smid trots op de meisjes uit Peize die het Kinderliedtiesfestival wonnen en op de actie SamenLoop voor Hoop, waarbij geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker.



”Vergelijk dat eens met het bewust kwetsen van anderen”, zei Smid daaropvolgend. ”Het bewust kwetsen op internet, waar nuance verloren gaat.” De burgemeester roept de inwoners op om bij te dragen aan het jaar van de democratie. Volgens hem lijkt democratie vanzelfsprekend, maar is dat schijn. ”Democratie vraagt tegenspraak, dialoog en debat.”



Daarmee sluit Noordenveld het themajaar van de vluchteling af.

Door: Marjolein Knol Correctie melden