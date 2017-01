File na ongeluk op A28 tussen Dwingeloo en Assen-Zuid

ASSEN - Op de A28 tussen de afslagen Dwingeloo en Assen-Zuid is vertraging ontstaan door een ongeluk.

Rond half negen stond er zo'n vier kilometer file in noordelijke richting, meldt de Verkeersinformatie Dienst . Vanwege het ongeluk is de rechterrijstrook afgesloten tussen de afslagen Westerbork en Assen-Zuid.Wat er precies is gebeurd en of er ook gewonden zijn gevallen, is niet bekend.