File na ongeluk op A28 tussen Dwingeloo en Assen-Zuid (update)

ASSEN - Het verkeer op de A28 tussen Hoogeveen en Assen-Zuid is vanmorgen vastgelopen door een ongeluk bij Beilen.

Bij het ongeluk zijn vier auto's betrokken. Niemand raakte gewond.Rond kwart voor negen stond er bijna tien kilometer file in noordelijke richting, meldt de Verkeersinformatie Dienst . Vanwege het ongeluk was de weg tijdelijk afgesloten tussen de afslagen Westerbork en Assen-Zuid. Het verkeer moest daar over de vluchtstrook rijden. Inmiddels is de weg weer vrij en komt het verkeer weer op gang.