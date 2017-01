'Het is volkomen inhumaan om Wagif weg te sturen'

EELDE/ASSEN - Kennissen van Wagif Faredzjualev uit Eelde verzamelden zich vanmorgen bij het politiebureau aan de Balkengracht in Assen.

Ze willen een signaal afgeven, omdat ze vinden dat Wagif niet moet worden uitgezet naar Azerbeidzjan. Hij moest zich vanmorgen melden bij de vreemdelingenpolitie in Assen."Het zou heel onrechtvaardig zijn om iemand die vijftien jaar hier is, uit te zetten. Zijn kinderen zijn hier geboren en hij is in de gemeenschap opgenomen. We kunnen niet zonder hem", zegt een van de ongeveer vijftien mensen die naar het politiebureau zijn gekomen.Het was voor Wagif een bijzondere gewaarwording toen hij vanochtend aankwam bij het politiebureau. Hij werd er toegezongen door de aanwezige menigte. De reden: hij viert vandaag ook zijn 39e verjaardag. "Ik had het niet verwacht. Aan de ene kant is dit leuk omdat het mijn verjaardag is. Maar aan de andere kant weten mensen zelf ook wel in welke situatie ik zit." Toch houdt Wagif hoop. "Ik voel me sterk en blijf hopen."Fractievoorzitter Hanneke Wiersema van het CDA kent Wagif al langer en vindt het inhumaan dat hij terugmoet naar Azerbeidzjan. "Hij hoort hier gewoon. Hij praat Nederlands en hij hoort bij zijn gezin hier. Het is volkomen inhumaan om hem in februari weg te sturen.""Wij hebben als CDA een motie ingediend om de burgemeester met zo veel mogelijk steun uit de raad naar staatssecretaris Dijkhoff te sturen", zegt Wiersema. "Deze actie van vandaag is ook van belang om te laten dat er zo veel steun uit de buurt is. Het gaat er vooral om dat we een krachtig geluid willen laten horen aan meneer Dijkhoff." Wiersema verwacht dat er de komende tijd meer acties volgen.