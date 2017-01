Automobilist belandt op kop in sloot in 1e Exloërmond

De auto belandde op de kop in de sloot (foto: Van Oost Media) De auto belandde op de kop in de sloot (foto: Van Oost Media)

1E EXLOERMOND - Een automobilist is vanmorgen gewond geraakt bij een ongeluk op de Drentse Mondenweg bij 1e Exloërmond.

De bestuurder raakte in een slip en belandde met zijn auto op de kop in een sloot. De automobilist is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.