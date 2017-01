Oertijdpark krijgt 40.000 euro subsidie van gemeente

Een nagebouwde boerderij in het Oertijdpark (foto: Frits Emmelkamp/RTV Drenthe)

BORGER - Het Hunebedcentrum in Borger krijgt 40.000 euro subsidie voor de verdere ontwikkeling van het Oertijdpark bij het museum.

Het geld wordt beschikbaar gesteld door de gemeente Borger-Odoorn.



Directeur Hein Klompmaker is blij met het extra geld. "In 2014 zijn we begonnen met de aanleg van het Oertijdpark. Het is een soort openluchtmuseum. Het is een toevoeging aan het museum dat we binnen hebben."



Mammoeten

Klompmaker wil het geld onder meer gebruiken om grote mammoeten neer te zetten in het park. "Die komen in het landschap te staan. Het moeten de eyecatchers worden in het gebied."



"Je ziet in het Oertijdpark allerlei elementen die met 150.000 jaar geschiedenis van Drenthe te maken hebben. Het gaat dan om akkertjes, Steentijdhuizen, Bronstijdhuizen, IJzertijdhuizen of bijvoorbeeld een tempeltje." Het park is zo'n drie hectare groot.



Knotszwaaiende, gekke mensen

Volgens medewerker Sabina van Wijk van het Hunebedcentrum wordt het beeld dat veel mensen van hunebedbouwers hebben bijgesteld in het Oertijdpark. Ze doelt dan met name op de nagebouwde huizen in het park.



"Met deze huizen kunnen we aan onze bezoekers laten zien hoe de mensen vroeger leefden. Heel veel mensen denken dat hunebedbouwers knotszwaaiende, gekke mensen in berenvellen waren. Maar ze waren al best geciviliseerd", aldus Van Wijk. De huizen die ze bouwden, lijken al best veel op huizen zoals we ze nu ook nog kennen. "De huizen zien eruit als een boerderij. Alleen zijn ze niet gemaakt van bakstenen, maar van leem en hout."



Het jongste huis dat in het Oertijdpark te zien is, is van 3.000 jaar geleden. Het oudste is van 5.000 jaar geleden.