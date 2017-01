Stelling: Ik neem graag een pakketje aan voor mijn buren

ASSEN - Steeds meer mensen weigeren pakketjes aan te nemen voor hun buren.

Dat meldt het AD vandaag. Volgens de krant moeten buurtbewoners die regelmatig thuis zijn soms pakketjes voor de hele buurt aannemen. En daar heeft niet iedereen zin in.