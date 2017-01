Eerste Drentse boerderijschool in Emmen sluit de deuren

EMMEN - De eerste Drentse boerderijschool ‘t Leeuweriksnest is geschiedenis. De school met drie leerlingen aan de Zandzoom in Emmen sloot eind december haar deuren.

De sluiting komt ongeveer een jaar na opening van deze particuliere school.Wouter Kamphuis, mede-initiatiefnemer van ’t Leeuweriksnest bevestigt de sluiting. Volgens hem vonden de leerkrachten, die de school als zelfstandig ondernemers moesten runnen, de financiële positie van de Emmer school te zwaar.Op ’t Leeuweriksnest in Emmen werd lesgegeven in de filosofie van Rudolf Steiner . Het belangrijkste element daarin is dat de leraren en ouders hun school helemaal zelfstandig en dus zonder overheidsbemoeienis besturen. Dit betekent dat de ouders ook de onderwijskosten volledig voor hun rekening moeten nemen.Kamphuis is teleurgesteld dat het aantal leerlingen niet toenam: "We hebben veel goede gesprekken met ouders in Emmen gehad. Zij wilden hun kinderen graag op onze school plaatsen. Helaas bleef het bij woorden", aldus de initiatiefnemer van de voormalige boerderijschool.