Herinneringscentrum Kamp Westerbork trekt 165.000 mensen

HOOGHALEN - Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork verwelkomde het afgelopen jaar 165.000 bezoekers. Dat zijn er zo'n 16.000 meer dan in het vergelijkbare jaar 2014.

In 2015 was het 70 jaar geleden dat Nederland is bevrijd. Daarom organiseerde het Herinneringscentrum een aantal activiteiten met internationaal bereik. In 2015 waren er daardoor 23.500 bezoekers.Omdat het museum verwacht dat de bezoekersaantallen blijven stijgen, maakte directeur Dirk Mulder eerder al bekend dat het museum anderhalf tot twee keer zo groot moeten worden.Hoeveel mensen het kampterrein bezocht hebben, is niet precies bekend, omdat het terrein vrij toegankelijk is. Het aantal bezoekers van het kampterrein wordt geschat op 450.000.