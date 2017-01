Door brand getroffen carnavalsgroep krijgt financiële steun

ZWARTEMEER - De carnavalsgroep in Zwartemeer, die gisteren werd opgeschrikt door een brand, krijgt financiële steun van hun carnavalsvereniging De Veentrappers.

Aan het begin van de avond brak brand uit in een schuur, waar leden van de groep Dwarslopers bezig waren hun praalwagen te bouwen. Waardoor de brand precies is ontstaan, is niet duidelijk.Het bestuur van de Veentrappers wil de wagenbouwers met het geld een extra stimulans geven om toch een nieuwe wagen te bouwen. De traditionele carnavalsoptocht wordt dit jaar gehouden op 25 februari. Hoeveel geld het bestuur van de vereniging beschikbaar stelt, is nog niet bekend.