CdK Tichelaar wil taskforce om werkloosheid in Drenthe te bestrijden

ASSEN - Er moet een banenplan komen om de hoge werkloosheid in Drenthe te bestrijden. Ook moeten provincies meer hun eigen regels bepalen over hoe ze met economische en maatschappelijke ontwikkelingen omgaan.

Dat zei commissaris van de koning Jacques Tichelaar in zijn nieuwjaarstoespraak.Tichelaar wil een taskforce oprichten van werkgevers, werknemers, gemeenten en de provincie. Die groep moet een banenplan en een onderwijsplan maken om de economie weer op orde te krijgen en om werkloosheid te bestrijden.Volgens de hoogste baas van de provincie schreeuwt de economische en sociale situatie in Drenthe om daadkracht. "Een aantal gemeenten piekt met de werkloosheid of het aantal lage inkomens ver uit boven het landelijk gemiddelde. Het gevolg is dat 11.000 kinderen opgroeien in armoede en 4.000 gezinnen klant zijn bij de voedselbank", aldus Tichelaar.De commissaris vergelijkt de armere gebieden in het Noorden met wat er tijdens de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten gebeurde. "In de Verenigde Staten heb je ook gebieden die economisch achterblijven. Er zijn overeenkomsten met wat hier gebeurt in Zuidoost-Drenthe, de Veenkoloniën en Oost-Groningen", stelt Tichelaar."De maakindustrie is totaal weg", vervolgt hij. "Het opleidingsniveau is laag. Veel mensen zijn werkloos en arm. Hier staat niet alleen de welvaart onder druk, maar ook het welzijn."Tichelaar schetst het gevaar dat inwoners van die gebieden bij de komende Tweede Kamerverkiezingen gevoelig zullen zijn voor populisten. Volgens hem wijzen die zondebokken aan, zonder oplossingen te bieden voor problemen. Tichelaar doelt hiermee op Donald Trump, die verkozen werd tot president van de Verenigde Staten.Om de economie aan te jagen moeten er volgens Jacques Tichelaar twee dingen gebeuren. Het Noorden moet van Den Haag meer ruimte krijgen om eigen economisch beleid te voeren, met minder regels of zelfs eigen regels. "Zodat we hier zelf kunnen bepalen wat we verstaan onder staatssteun en hoe we ons geld willen investeren."Ook moet de Rijksoverheid volgens Tichelaar stimuleren dat rijksdiensten en bedrijven meer mensen in dienst nemen.De commissaris van de koning hekelde in zijn nieuwjaarstoespraak ook het niet doorgaan van het Factory Outlet Center (FOC) bij het TT Circuit. Volgens Tichelaar was dat dé kans voor Drenthe om de economie te stimuleren.Hij vraagt zich daarnaast af of het nieuwe plan dat in de maak is wel een kans krijgt. "Zo niet, dan staan we straks op een leeg veld naast het TT Circuit. Dan kunnen we samen met de konijnen blijven genieten van de rust en ruimte in Drenthe. In de verte kunnen we dan zien hoe de zon ondergaat, onder een bruisend FOC in Groningen, Drachten of Zwolle.