Bietenteler: Afschaffing suikerquotum is spannend en leuk

Bietenteler Dirk Jan Beuling (foto: RTV Drenthe)

1E EXLOERMOND - Het afschaffen van het quotum voor suikerbietentelers is goed nieuws.

Dat zegt Dirk Jan Beuling uit 1e Exloërmond. Hij is zelf bietenteler en ook lid van de vakgroep akkerbouw van landbouworganisatie LTO.



Leuk en spannend

"Het afschaffen van het suikerquotum betekent dat we vrij zijn om zo veel bieten te telen als we zelf willen", zegt Beuling. Volgens hem is de afschaffing van het quotum spannend en leuk en biedt het bovendien nieuwe kansen. In Brussel is besloten het quotum dit jaar af te schaffen.



Bedreigingen

Bang voor eventuele problemen is hij niet echt. De bietenteler geeft toe dat je bij een toename van de productie niet weet wat de uiteindelijke effecten zijn. Maar volgens Beuling is de afzetmarkt voor suikerbieten op dit moment groot genoeg.



Ook is er het risico dat de prijzen dalen, door het grote aanbod. "Dat risico is aanwezig, maar daar is al wel op geanticipeerd door de industrie", aldus Beuling. Ook op dit gebied verwacht hij dus geen grote problemen.



Zelf gaat Beuling uitbreiden van zo'n 42 hectare met suikerbieten naar 50 hectare.