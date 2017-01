Rechter Jan Bartstra blij met komst Rijksvastgoedbedrijf naar rechtbank Assen

ASSEN - Rechter Jan Bartstra is blij met de komst van het Rijksvastgoedbedrijf naar de rechtbank in Assen.

Burgemeester Marco Out maakte gisteren in zijn nieuwjaarsspeech bekend dat de komst zo goed als rond is. Het Rijksvastgoedbedrijf stalt waarschijnlijk vanaf halverwege dit jaar 175 medewerkers in het gebouw van de rechtbank.In de afgelopen maanden is er gekeken of er genoeg plek is voor het Rijksvastgoedbedrijf in het gebouw van de rechtbank. "Het Rijksvastgoedbedrijf heeft duizend vierkante meter nodig en die hebben we, maar de rek is er dan wel uit", zegt Bartstra."Als we meer zaken moeten afdoen dan ingeschaald, dan zouden er problemen kunnen ontstaan, maar daar gaan we nu niet van uit. We laten dit niet stuk lopen op problemen die mogelijk in de toekomst kunnen ontstaan", aldus BartstraDe komst van een medehuurder voor het rechtbankgebouw in Assen was een voorwaarde vanuit Den Haag om de rechtbank in Assen te kunnen open houden. De kosten voor de huur zouden anders te hoog oplopen.Rechter Jan Bartstra uit Assen ontpopte zich de afgelopen twee jaar als een echte actievoeder. Hij zag dat er steeds meer Drentse zaken in de rechtbank van Groningen werden afgedaan. Bartstra was het hier niet mee eens en streed samen met de Drentse politiek voor een volwaardige rechtbank in Drenthe.