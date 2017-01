Drentse erepenning voor Nobelprijswinnaar Ben Feringa

ASSEN - Nobelprijswinnaar Ben Feringa uit Paterswolde heeft vanmiddag de Drentse erepenning gekregen.

Feringa won in oktober de Nobelprijs voor de Scheikunde voor zijn onderzoek naar nanotechnologie. Eind jaren negentig slaagde hij er voor het eerst in om synthetische moleculaire motoren te ontwikkelen. Zo'n motor is een machientje ter grootte van een molecuul.In 2011 slaagde hij er als eerste ter wereld in om een motortje te maken dat onder invloed van licht blijft draaien. Wereldwijd beschouwen zijn vakgenoten dit als een van de hoogtepunten van de moderne scheikunde.Afgelopen december werd Feringa ook al benoemd tot ereburger van de gemeente Tynaarlo . Een maand daarvoor ontving hij een hoge koninklijke onderscheiding . Hij werd toen benoemd tot Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw.