Nog een jaar langer steun voor 3D-printers voor basisscholen

ASSEN - Basisscholen in Drenthe kunnen nog een jaar lang 3D-printers kopen met een subsidie van de provincie.

Het hele basisonderwijs kon sinds eind 2015 520 euro subsidie krijgen voor een 3D-printer, waarvan de totaalprijs op kan lopen tot 3.000 euro.De subsidieregeling is met een jaar verlengd omdat volgens gedeputeerde Cees Bijl blijkt dat het gebruik van de 3D-printer een zeer geschikte onderwijsmethode is voor het leren van moderne technieken."En het is een prima manier om ook meisjes op jonge leeftijd kennis te laten maken met techniek, in de hoop dat ze later voor een technisch vak zullen kiezen", zegt Bijl.Ook ondernemers ontdekken steeds meer mogelijkheden die 3D-printers bieden. Volgens de gedeputeerde zullen nieuwe werknemers daar dus mee om moeten kunnen gaan.