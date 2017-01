'Pakketjes bezorgen is in de stad lastiger dan op het platteland'

HOOGEVEEN - Volgens pakketbezorger Marjan Fledderus uit Hoogeveen is het gemakkelijker om pakketjes af te leveren op het platteland dan in de stad.

Vandaag meldde het AD dat steeds minder mensen bereid zijn om pakketjes voor hun buren aan te nemen. Fledderus herkent dat wel. "Soms zeggen mensen: 'die buurvrouw bestelt zo veel... daar heb ik geen zin meer in', en dat begrijp ik ook wel", stelt ze.Fledderus heeft haar vaste route in Hoogeveen. Haar man heeft een eigen route rond Ruinen. Het valt Fledderus op dat mensen op het platteland vaker bereid zijn om post voor de buren aan te nemen."Sommige mensen kennen de buren niet, of hebben ruzie met hun buren. Daar kun je daar geen pakketjes afleveren. Op het platteland is het toch allemaal wat gemoedelijker en ons-kent-ons", denkt Fledderus.Voor vooral freelance pakketbezorgers is het vervelend als zij de pakjes niet meteen kunnen afleveren. Zij krijgen namelijk pas betaald wanneer het pakket is afgeleverd. Hoe vaker de bezorgers terug moeten naar een adres, hoe meer kosten ze moeten maken.Vandaag heeft RTV Drenthe de stelling: 'Ik neem graag een pakketje aan voor mijn buren'. Wat vindt u daarvan? Reageer hier