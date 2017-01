OM wil 18 maanden cel voor masseur die klant verkrachtte

ZUTPHEN - Een masseur uit Emmen die voor Sauna Drôme in het Gelderse Putten werkt, moet van de officier van justitie 18 maanden de cel in. Hij zou vorig jaar april een vrouw hebben verkracht tijdens een hammammassage.

Dat meldt Omroep Gelderland De advocaat van Egbert V., de masseur, eist dat hij wordt vrijgesproken. Volgens de advocaat zouden de directie, de vriendin van de vrouw en een baliemedewerkster haar hebben overtuigd om aangifte te doen. Daarnaast vindt de advocaat een enkele verklaring van de vrouw niet voldoende om tot een uitspraak te komen.De officier van justitie vindt dat er wel genoeg reden is om de man te straffen en eist daarom 18 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf en een schadevergoeding. Die bestaat uit ongeveer 2.750 euro en onder andere een vergoeding voor professionele hulp na het incident.De masseur is inmiddels de toegang tot de sauna ontzegd. De rechtbank in Zutphen doet op 24 januari uitspraak.